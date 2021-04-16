В Литву идет тепло: местами воздух прогреется до 20 градусов

"Похожий сценарий был и на прошлой неделе - после холодного периода воскресенье было тепло. Пока теплая погода надолго в Литве не задерживается.
В грядущие выходные без осадков, ожидается больше прояснений, поэтому чаще сможем радоваться солнцу и весенней природе. Еще одна хорошая весть – воздух прогреется до 20 градусов тепла", – сказала Лапинскайте.
По словам представителя Gismeteo.lt, в ночь на субботу местами возможны небольшие дожди, сильный ветер, температура составит 2–7 градусов тепла.
"Днем в основном в Дзукии может пройти небольшой дождь. Из-за облаков будет часто выглядывать солнце. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.
В Вильнюсе будет 14, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 15 градусов тепла. В Клайпеде воздух прогреется до 13 градусов. На Куршской косе будет немного прохладнее", - сказала синоптик.
В ночь на воскресенье будет 3–8, а днем 13–18 градусов тепла. Местами будет еще теплее. Только на косе будет всего 10 градусов тепла. В Вильнюсе и Шяуляй будет 16, в Каунасе и Паневежисе 17 градусов. В Клайпеде будет около 15 градусов тепла".
По словам Лапинскайте, в понедельник будет 12–16 градусов тепла. Немного увеличится облачность, местами возможен небольшой дождь.
"Будут ли после этого потепления перемены? Похоже будут. Станет прохладнее, пойдут дожди. В середине недели будет 10–15 градусов, небольшие дожди.
По теперешним данным, похоже, что во второй половине недели дожди будут идти повсеместно", - заметила синоптик.
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