В Литву идет теплая масса воздуха: осень преподносит сюрпризы

В ночь на пятницу небо заволокут облака, прояснений будет немного. Небольшие осадки пройдут лишь местами, в основном на севере страны. Ночью будет 5-10 градусов тепла.

В пятницу днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно, в некоторых районах, в основном на севере, пройдут осадки. Температура поднимется до 8-13 градусов тепла.

В субботу Литва окажется в теплой зоне циклона. И ночью и днем будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 7-12, а днем 11-14 градусов тепла.