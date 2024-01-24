В Литву идет сильный ветер и осадки: будет идти дождь и мокрый снег

Будет пасмурно. По всей стране прогнозируют интенсивные осадки, в первой половине дня в основном мокрый снег, а вечером - дождь. Будет дуть сильный и неприятный юго-западный ветер, местами его порывы усилятся до 15-20 м/с. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В ночь на четверг погода также будет зависеть от циклона. Ожидаются смешанные осадки, мокрый снег и дождь, больше всего осадков ожидается на юге и на западе страны. Местами прогнозируют гололед. На юго-западе страны порывы ветра достигнут 15-19 м/с. Ночью будет 0-4 градуса тепла.

В четверг днем ситуация останется похожей. Будет пасмурно. Повсюду ожидаются смешанные осадки, в основном дождь, а вечером мокрый снег.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра достигнет 8-13 м/с, на юго-западе до 15-19 м/с. Днем также будет 0-4 градуса тепла.