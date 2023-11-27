В Литву идет сильный циклон со снегом и вьюгами

 
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

На этой неделе погода в Литве будет зимней, часто будет идти снег. Дороги будут скользкими из-за слоя снега и гололеда.

В понедельник погоду в Литве обусловит дальняя часть западного циклона, на востоке будет облачно, а на западе - облачно с прояснениями. Местами, в основном в Аукштайтии, выпадет небольшой снег. Днем будет 1–6 градусов мороза.

Во вторник Литва окажется между двумя циклонами. Ночью ожидаются прояснения. На северо-востоке возможен небольшой снег. Температура составит 6–11 градусов, холоднее всего будет в Жемайтии.

Во вторник днем больше прояснений ожидается на юге и на востоке страны, у моря будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем будет от 0 градусов у моря до 5 градусов мороза на востоке.

В среду в Литву придет южный циклон. Облачность увеличится ночью. На юго-востоке после полуночи пойдет снег. Ночью будет 3–8 градусов мороза, на северо-востоке до 9–11 градусов мороза.

В среду днем будет пасмурно, во многих районах ожидается снег и метель. На востоке местами пройдет сильный снег, поднимется вьюга. Днем будет 1–6 градусов мороза.

В зоне действия этого циклона Литва останется и в четверг. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Аукштайтии. Днем небольшой снег возможен только местами. Ночью будет 4–9, днем 1–6 градусов мороза.

В первую ночь зимы пройдет небольшой снег. Ночью будет 4–9, местами 10–12 градусов мороза. Днем осадки ожидаются в большинстве районов. Днем будет 1–6 градусов мороза.

Согласно прогнозам, в выходные погоду обусловит зона низкого давления. Во многих районах время от времени будет идти снег. Ночью и днем температура будет такой же, как и на протяжении всей недели.

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