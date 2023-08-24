В Литву идет потепление, воздух прогреется до 28 градусов

В четверг днем будет облачно с прояснениями, время от времени из-за облаков будет появляться солнце. На большей части территории страны пройдут небольшие дожди, местами, в основном на северо-востоке, ожидаются грозы. Днем будет 19-24 градусов тепла. Теплее будет на юго-западе – в Алитусском, Варенском, Мариямпольском, Друскининкайском, Расейнском и Таурагском районах. У моря и на востоке будет до 21 градуса тепла.