В Литву идет потепление, воздух прогреется до 28 градусов

В четверг днем будет облачно с прояснениями, время от времени из-за облаков будет появляться солнце. На большей части территории страны пройдут небольшие дожди, местами, в основном на северо-востоке, ожидаются грозы. Днем будет 19-24 градусов тепла. Теплее будет на юго-западе – в Алитусском, Варенском, Мариямпольском, Друскининкайском, Расейнском и Таурагском районах. У моря и на востоке будет до 21 градуса тепла.
В ночь на пятницу без осадков, температура составит 8-13 градусов тепла, на косе 15-17 градусов тепла. Днем местами пройдет небольшой дождь. После обеда воздух прогреется до 19-24, на юге прогреется до 25-27 градусов тепла.
В пятницу ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами пройдут сильные дожди. Ночью будет 13-18, а днем 23-28 градусов тепла.