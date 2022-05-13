В Литву идет похолодание, усилится ветер

Местами, наибольшая вероятность на юго-востоке страны, возможны сильные порывы ветра до 15 м/с. Днем будет 14–19, на западе страны 11–13 градусов тепла.

В субботу ночью циклон понемногу уйдет, давление будет повышаться. Однако будет облачно. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер. Утром будет 5-10 градусов тепла.

В субботу днем в к Западной Литве приблизится атмосферный фронт. Будет облачно, но время от времени из-за облаков все же будет выглядывать солнце. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер, местами порывы достигнут 16 м/с. Днем ожидается 12–17 градусов тепла. Прохладнее будет у моря, теплее – на юге страны.