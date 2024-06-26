В Литву идет почти тропическая жара, однако в выходные дни ждут перемены

„Этот антициклон Би „работает“, в праздники он был в стороне от Литвы, а сейчас установился над Скандинавией и странами Балтии. Позже он распространится над Восточной Европой и до Черного моря. Очень теплый и сухой воздух идет с юга, дождя придется подождать. Однако недолго, уже в субботу с северо-запада придет циклон с атмосферным фронтом, он доберется до Балтии и Литвы, поэтому пройдут сильные ливни с грозами.
В воскресенье и в начале следующей недели страны Балтии и Литва могут оказаться между циклоном и антициклоном. Погода будет переменчивой. Ожидаются дожди с грозами, колебания температур, на западе Литвы будет прохладнее, а на юге и юго-востоке по-прежнему жарко’’, – сказала синоптик.
В среду без осадков, днем воздух прогреется до 25-30°C.
В четверг осадков не ожидается. Ночью будет 14-18°C, днем 27-32°C.
В пятницу снова без дождя, ночью 15-20°C, днем 28-33°C.
В субботу ночью и утром прогнозируют дожди с грозами, больше всего осадков ожидается на западе страны, днем кратковременные ливни прогнозируют в основном на востоке. Ночью будет 16-21°C, днем 24-29°C, на западе 20-23°C, прохладнее будет у моря.
В воскресенье без осадков. Ночью 10-15°C, днем 24-29°C.
В понедельник дожди будут идти время от времени. Погода будет теплой - ночью 17-22°C, днем 22-26°C, у моря 19-21°C.
Во вторник днем пройдут дожди с грозами. Ночью будет 11-16°C, д нем будет 22-26°C, на западе и на северо-западе 18-21°C.
В среду ночью без осадков, днем ожидаются небольшие дожди с грозами. Ночью 9-14°C, днем 23-28°C, на западе и северо-западе 19-22°C.