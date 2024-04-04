В Литву идет почти летнее тепло: воздух прогреется до 22 градусов

Синоптик Эльвира Латвенайте рассказала о прогнозах на ближайшие дни и следующую неделю.

5 апреля ночью прогнозируют небольшие осадки, более сильные дожди ожидаются утром и днем. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1-4°C градуса тепла, а юге и на юго-западе 5-6°C, днем 8-13°C градусов тепла, прохладнее будет на северо-востоке и у моря.

6 апреля ночью прогнозируют сильный дождь, днем пройдут кратковременные осадки. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 3-6°C, днем 13-18°C, на северо-западе 10-14°C, у моря 7-9°C градусов тепла.

7 апреля без осадков, ночью туман. Ночью будет 4-8°C, днем 15-20°C, у моря 8-13°C градусов тепла.