В Литву идет почти летнее тепло: воздух прогреется до 22 градусов

Синоптик Эльвира Латвенайте рассказала о прогнозах на ближайшие дни и следующую неделю.
5 апреля ночью прогнозируют небольшие осадки, более сильные дожди ожидаются утром и днем. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1-4°C градуса тепла, а юге и на юго-западе 5-6°C, днем 8-13°C градусов тепла, прохладнее будет на северо-востоке и у моря.
6 апреля ночью прогнозируют сильный дождь, днем пройдут кратковременные осадки. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 3-6°C, днем 13-18°C, на северо-западе 10-14°C, у моря 7-9°C градусов тепла.
7 апреля без осадков, ночью туман. Ночью будет 4-8°C, днем 15-20°C, у моря 8-13°C градусов тепла.
8 апреля ночью без дождя, снова прогнозируют туман, днем возможны дожди с грозами, наибольшая вероятность осадков на севере и северо-востоке. Ночью будет 6-11°C, днем 17-22°C, у моря 10-13°C градусов тепла.
9 апреля пройдут кратковременные дожди с грозами, наибольшая вероятность осадков на севере и северо-востоке, утром и днем без осадков. Ночью будет 8-12°C, днем 18-23°C, у моря 11-16°C градусов тепла.
10 апреля без особых осадков, только вечером могут пройти небольшие дожди с грозами. Ночью будет 10-14°C, днем 19-24°C, на западе 13-18°C градусов тепла.
11 апреля без особых осадков. Ночью 4-9°C, днем 10-13°C, у моря 7-9°C градусов тепла.