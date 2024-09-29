В Литву идет осень, погода будет ветреной

Ожидается небольшая облачность, только на западе и на юго-востоке страны может быть более облачная погода. Особых осадков не ожидается. Будет дуть сильный и холодный северо-западный ветер. Днем будет 13–17 градусов тепла. Холоднее будет в Жемайтии, теплее – на юго-западе страны.

В понедельник зона высокого атмосферного давления окончательно займет главную позицию. Погода будет ясной, только утром и в дневное время появятся небольшие облака. Дождя не будет. Ночью ветер успокоится, днем скорость ветра будет, 4–9 м/с. Утром будет 1–6, на Куршской косе 7–9 градусов тепла. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки 0–3 градуса мороза. После обеда будет 12–17 градусов тепла.