В Литву идет новый циклон: прогнозируют снег, мокрый снег и сильный ветер

"В пятницу восточнее Литвы пройдет южный циклон Гори. Будет дуть сильный ветер северных направлений, ожидаются осадки, будет прохладно, на северо-западе и на севере, где будет меньше осадков, ожидаются заморозки.

В субботу и воскресенье погода будет спокойнее, без осадков, но все еще будет прохладно, по ночам на поверхности почвы заморозки.

В понедельник снова придет сырой южный циклон, усилится ветер северных направлений, ожидаются осадки, станет еще холоднее. Во вторник тоже будет ненастная погода. С середины недели успокоится ветер, но по-прежнему прогнозируют осадки. Тепла не будет. По ночам снова возможны заморозки. Пока печальные новости для людей и для природы, особенно для садов, полей", – сказала Латвенайте.