В Литву идет новый циклон: прогнозируют снег, мокрый снег и сильный ветер

"В пятницу восточнее Литвы пройдет южный циклон Гори. Будет дуть сильный ветер северных направлений, ожидаются осадки, будет прохладно, на северо-западе и на севере, где будет меньше осадков, ожидаются заморозки.
В субботу и воскресенье погода будет спокойнее, без осадков, но все еще будет прохладно, по ночам на поверхности почвы заморозки.
В понедельник снова придет сырой южный циклон, усилится ветер северных направлений, ожидаются осадки, станет еще холоднее. Во вторник тоже будет ненастная погода. С середины недели успокоится ветер, но по-прежнему прогнозируют осадки. Тепла не будет. По ночам снова возможны заморозки. Пока печальные новости для людей и для природы, особенно для садов, полей", – сказала Латвенайте.
В пятницу ночью погоду обусловит зона низкого атмосферного давления, поэтому прогнозируют осадки. Небольшие осадки ожидаются повсюду, особенно на юго-западе, ожидаются дожди, но местами возможен и мокрый снег. Будет дуть ветер северных направлений. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, а на северо-западе – до 0-4 градусов мороза. На поверхности почвы заморозки ожидаются на большей части территории Литвы, будет 1-6 градусов мороза.
В пятницу днем облака рассеются, осадков станет меньше. Дожди ожидаются в основном на юго-западе страны, осадки будут небольшими. Днем будет 5-10 градусов тепла.
В ночь на субботу без особых осадков, днем дожди пройдут на юге и на юго-востоке. Ночью от 0 до 4°C градусов мороза, на поверхности почвы заморозки до 3-7°C, днем 3-6°C, на юге 5-10°C градусов тепла, прохладнее будет на западе.
В воскресенье особых осадков не ожидается, только после обеда возможен дождь на юге и на юго-востоке. Ночью от 4 градусов мороза до 1°C градуса тепла, днем 7-11°C градусов тепла.
В понедельник ожидаются обильные осадки, мокрый снег. Ночью от 2 градусов мороза до 3°C градусов тепла, днем 1-6°C градусов тепла.
В ночь на вторник возможен снег, днем - мокрый снег. Ночью будет от 0 до 3°C градусов мороза, у моря 2-4°C градуса тепла, днем 2-7°C градусов тепла.
В среду возможны небольшие осадки, днем дождь. Ночью будет от 0 до 2°C градусов мороза, у моря 3-5°C градусов тепла, днем 3-8°C градусов тепла.
В четверг ожидаются небольшие осадки, днем дождь. Ночью от 1 градуса мороза до 1°C градуса тепла, у моря 2-4°C, днем 6-11°C градусов тепла.