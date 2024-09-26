В Литву идет новый циклон, который принесет осадки

„Зона низкого атмосферного давления с сырой и бурной погодой накрыла почти всю Европу. Циклон Бригитта быстро уходит на северо-восток. Сегодня ночью погода станет спокойнее, а завтра к вечеру начнутся сильные дожди, поскольку придет новый циклон - Констанция. Снова поднимется ветер, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Неспокойной погода будет и в субботу. Пока все еще будет тепло. В воскресенье погода успокоится, но будет намного прохладнее, еще возможны небольшие дожди даже с крупинками снега. В понедельник и вторник станет еще холоднее, особенно по ночам, возможны даже заморозки на поверхности почвы, но особых осадков не ожидается. С середины следующей недели снова прогнозируют дожди, станет немного теплее“, – сказала синоптик.
В четверг вечером пойдут дожди на западе и северо-западе страны, местами осадки будут обильными. Днем будет 19-23°C, холоднее на западе и на северо-западе страны.
В пятницу местами пройдут дожди, местами сильные, днем возможны грозы. Ночью будет 13-16°C, днем 20-23°C, на западе и на северо-западе страны - 16-19°C.
В субботу время от времени будут идти дожди с грозами, больше всего осадков ожидается на западе и северо-западе страны. Ночью будет 11-14°C, у моря около 16°C, днем 18-21°C, на западе и на северо-западе страны 14-17°C.
В воскресенье местами осадки, днем с грозами. Ночью будет 4-8°C, на западе и у моря 9-13°C, днем 12-15°C.
В понедельник без осадков. Ночью всего 1-6°C, на поверхности почвы возможны заморозки, у моря 7-10°C, днем 13-15°C.
Во вторник без особых осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 3-8°C, на поверхности почвы возможны заморозки, днем 11-14°C.
В среду возможны небольшие дожди. Ночью 5-10°C, днем 13-15°C.
В четверг без особых осадков. Ночью 3-8°C, у моря 9-11°C, днем 13-16°C.