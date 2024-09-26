В Литву идет новый циклон, который принесет осадки

„Зона низкого атмосферного давления с сырой и бурной погодой накрыла почти всю Европу. Циклон Бригитта быстро уходит на северо-восток. Сегодня ночью погода станет спокойнее, а завтра к вечеру начнутся сильные дожди, поскольку придет новый циклон - Констанция. Снова поднимется ветер, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Неспокойной погода будет и в субботу. Пока все еще будет тепло. В воскресенье погода успокоится, но будет намного прохладнее, еще возможны небольшие дожди даже с крупинками снега. В понедельник и вторник станет еще холоднее, особенно по ночам, возможны даже заморозки на поверхности почвы, но особых осадков не ожидается. С середины следующей недели снова прогнозируют дожди, станет немного теплее“, – сказала синоптик.