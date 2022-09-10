В Литву идет нищета: у большого числа жителей нет даже 380 евро на непредвиденные расходы

Директор Национальной сети организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене обратила внимание на то, что у больше чем трети жителей Литвы нет сбережений.

"Согласно подсчетам, у 36% жителей Литвы нет даже 380 евро на случай непредвиденных расходов. Эти люди живут от зарплаты до зарплаты: они необязательно живут в нищете, но у них нет денег, которые можно было бы отложить, эти люди чувствительны к любому подорожанию товаров и услуг. Есть немало людей с очень небольшими доходами: пенсионеры, инвалиды", – сказала она.

Она напомнила, что в 2018 г. энергетическую нищету ощущали 28% жителей Литвы.

"Это означает способность оплатить счета, достаточно отапливать жилье, располагать информацией о средствах помощи. Вероятно, до этого кризиса данный показатель улучшился. К сожалению, сейчас есть опасения, что с энергетической нищетой столкнется больше людей, им будет сложнее оплатить счета, будут экономить как центральное отопление, так и другие виды топлива", – сказала Адомавичене.

Она сказала, что надеется, что такая тяжелая зима будет одна.

"Но часть людей на самом деле нуждается в помощи и в более интенсивной помощи, чем до сих пор, особенно с учетом общего масштаба инфляции. Хорошо, что выросли выплаты, но они выросли недостаточно, инфляция была выше", – пояснила специалист.

По ее оценке, надо облегчить доступ к системе компенсации – уменьшать административные барьеры, чтобы люди могли пользоваться компенсациями.

"Надо увеличивать доходы – выплаты, пенсии: по старости, по инвалидности, социальную денежную помощь, пособия. Это "горящие" первые шаги, которые надо осуществить. Также посмотреть долгосрочные меры: реновация, возобновляющиеся источники энергии, снижение зависимости от газа, особенно российского. Конечно, тут Литва все сделала хорошо, но общие цены на газ на рынке огромные", – сказала Адомавичене.

Директор "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс признал, что с июля-августа чувствуется, что людям стало сложнее.

"Рост цен на продукты повлиял на то, что потребности наших 600 неправительственных организаций и их партнеров растут. В среднем мы сейчас оказываем помощь 170 000 человек. Поступает все больше просьб оказать помощь продуктами. Ситуация пока не трагическая, но каждый месяц количество нуждающихся людей увеличивается на тысячу", – сказал он.

"Если бы у нас было больше еды, мы бы точно помогли бы большему числу людей", – сказал Гурявичюс.

Он пояснил, что организация помогает не всем нуждающимся жителям. Он призвал людей, у которых есть сады и огороды, фермеров, у которых много разных овощей, если они их не используют - делиться ими с другими.

"Мы призываем всех людей, а особенно компании, поскольку у них количество больше, делиться едой. В Литве, как и во всем мире, каждый третий продукт не попадает на стол, и при этом каждый пятый человек в Литве сталкивается с риском нищеты", – заметил Гурявичюс.