В Литву идет необычное бабье лето: климатолог объяснил, что изменится

„Это не аномальная погода. Помните, у нас бывает бабье лето, когда в октябре теплеет. Итак, возвращение тепла в октябре - это не аномалия, можно назвать это нетипичным бабьим летом“, – сказал климатолог.
На вопрос, почему это бабье лето необычное, Валюкас отметил, что происхождение этого тепла необычное, это не традиционное тепло, приходящее с антициклоном с Азорских островов.
Латвенайте рассказала, что антициклон, который принес прохладу, сейчас ослабевает.
„На юге и на востоке Литвы прошли небольшие дожди, сейчас атмосферный фронт уходит.
В среду облака атмосферного фронта, дожди и сильный южный ветер принесет Герда III, но с южными потоками придет потепление. К этой системе циклонов, охватившей почти всю Европу, со среды присоединится бывший тропический ураган „Кирк“, который станет простым циклоном. На западе Европы будет ветрено и дождливо.
В Скандинавию и Балтию он придет в пятницу. Бурным будет Балтийское море, но сама территория Литвы не ощутит больших перемен. Пойдут дожди, похолодает. В выходные и в начале следующей недели снова похолодает, даже значительно. По ночам ожидаются заморозки, днем также будет прохладно“, – предупредила синоптик.
В среду ночью пройдут дожди, днем осадков будет больше и снова на западе страны. Ночью будет 6–11°C, днем 17–21°C.
В четверг ночью пройдут дожди на северо-востоке и на востоке страны, днем без осадков. Ночью будет 9–14°C, днем 17–21°C.
В пятницу ночью пройдут дожди, днем осадки будут обильными. Ночью будет 11–14°C, днем 12–16°C.
В субботу ночью дожди пройдут на северо-востоке и на востоке, а днем на западе страны. Ночью будет 5–8°C, у моря 9–12°C, днем 11–14°C.
В воскресенье без особых осадков. Ночью 1–6°C, у моря 9–11°C, днем 10–13°C.
В понедельник без особых осадков. Ночью 1–4°C, у моря 8–10°C, днем 10–12°C.
Во вторник небольшие дожди. Ночью 2–6°C, у моря 9–11°C, днем 11–13°C.“