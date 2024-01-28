В Литву идет небольшое потепление, но осадков будет немного

На большей части территории страны прогнозируют гололед. Местами возможен туман. В воскресенье потеплеет, после обеда будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе страны.

В понедельник с юго-востока приблизится зона высокого атмосферного давления. Во многих районах будет пасмурно, на западе днем возможны прояснения. Особых осадков в этот день не ожидается. Местами еще прогнозируют гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

Во вторник по-прежнему Литва будет находиться под влиянием зоны высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Гололед. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 0-4 градуса тепла.