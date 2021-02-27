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В субботу с запада к Литве приблизится мощный антициклон. Начиная с Жемайтии, облачность снизится, облака рассеются. В Вильнюсском и Утенском округах облачность будет выше, ожидаются небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
В Литву идет мощный антициклон: прогнозируют сильный ветер и похолодание
© DELFI / Andrius Ufartas

После обеда будет от 2 градусов тепла на востоке до 7-8 в Мариямпольском и Таурагском районе. В воскресенье погода почти не изменится. На западе без осадков, на востоке местами ожидаются небольшие осадки. Ночью будет идти снег и мокрый снег, днем – мокрый снег с дождем.

Будет дуть сильный северо-западный, западный ветер, будет холодно. Ночью будет 0-4 градусов ниже нуля, поэтому прогнозируют гололед, на востоке - дождь при минусовой температуре. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В понедельник антициклон усилится, облачность снизится. Вероятность осадков будет невелика. Ночью ожидается гололед, местами туман. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 6–11 градусов.

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