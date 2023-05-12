В Литву идет летнее тепло, но после выходных погода изменится

Она сказала, что в пятницу ждет приятная погода.

"В пятницу погоду обусловит зона высокого давления, поэтому погода будет приятной. В пятницу днем небо будет ясным, без осадков. Днем будет 18-23 градуса тепла", – заметила Дауноравичене. Изменений не будет и в субботу. Есть и еще одна хорошая новость - по ночам не будет заморозков.

"И ночью и днем осадков не ожидается. Облачность будет небольшой. В ночь на субботу заморозков не будет, ночью ожидается 4–9 градусов тепла. В субботу днем будет 19-24 градуса тепла", – сказала Delfi синоптик Дауноравичюте.

В воскресенье, по ее словам, также ждет хорошая погода.

"Дождя не будет, ожидается солнечная погода. Ночью будет 6–11, днем 19–24 градуса тепла", – сказала Дауноравичюте.

Перемены начнутся в начале следующей недели.

"В понедельник местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло. Днем в большинстве районов будет больше 20 градусов", – рассказала Delfi синоптик.