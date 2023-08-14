14 августа 2023 г. 12:35

В Литву идет еще одна волна тепла: будет жарко и дождливо

 
ru.DELFI.lt
Vasaros įkarštis Trakuose
Vasaros įkarštis Trakuose
ФОТО: Tomas Sakalauskas

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон. Днем будет малооблачно, у моря и в Жемайтии – солнечно. Без осадков. Воздух прогреется до 23–28 градусов тепла, теплее будет на юго-западе. В Вильнюсе будет 24–26 градусов тепла, солнечно и без осадков.

Во вторник появится больше облаков. Ночью местами, наибольшая вероятность, на юго-западе, пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет тепло: 12–17, у моря 18–19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26–31 градуса тепла, на юго-западе будет еще теплее.

В среду атмосферный фронт уйдет, будет ясно, жара усилится. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла, на юге Жемайтии и в Ужнямуне будет еще жарче. Дожди с грозами возможны после обеда лишь в Жемайтии и на море.

В четверг ночью будет 14–19 градусов тепла. Днем в сторону Литвы направится холодный атмосферный фронт. Будут идти летние ливни с грозами, до вечера они охватят большую часть территории страны. Местами прогнозируют град. Во многих районах будет жарко и душно, ожидается 30 градусов в тени. Прохладнее будет лишь на узкой полосе у моря и на северо-западе страны.

В пятницу холодный атмосферный фронт будет вытеснять из Литвы тропическую жару. Во многих районах ожидаются кратковременные ливни с грозами. Ночью будет 14–19, днем 25–26 градусов тепла на северо-западе и 28–30 на юге.

В выходные осадков будет меньше, будет тепло, но не жарко.

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