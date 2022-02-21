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"В начале недели будет по-весеннему тепло, но мрачно и сыро, ожидается сильный ветер, особенно на взморье", – предупредил директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичус.
В Литву идет еще один шторм – Франклин: несколько дней погода будет неважной
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

По его словам, со среды по пятницу можно будет отдохнуть от сильного ветра и назойливых осадков.

"Время от времени ожидаются прояснения, по ночам ожидаются морозы. Водителям и пешеходам надо быть бдительными, будет скользко. В пятницу погода снова испортится: усилится ветер, в Литву придет волна смешанных осадков", – прогнозировал он.

Уже в воскресенье группа энтузиастов "Погода и климат в Литве" на фейсбуке предупреждает, что приближается новая буря - шторм Франклин.

"В этом году Европе было много бурь. Одна проходит, другая идет вслед за ней. Сегодня одна буря наблюдается в Ирландии и идет в сторону Великобритании, оттуда - в Германию и Польшу. На этот раз ветер будет слабее, пока он дойдет до Литвы, еще больше выдохнется. Самый сильный ветер будет завтра после обеда на западе страны. Порывы у моря достигнут 25 м/с.

И во вторник будет ветрено (может, пора ставить в Литве больше ветряков).

Похоже, среда будет спокойной во всей стране. Ветер успокоится, по ночам будут морозы, местами до -5 или -7 градусов".

Петкявичус сказал, что в понедельник будет дождливо, будет дуть сильный юго-западный ветер.

"Порывы будут достигать 15–20, на западе 20–25 м/с. Вечером у моря будет до 27 м/с. В Вильнюсе будет до 6, в Каунасе и Паневежисе до 7 градусов тепла. В Шяуляй и Клайпеде около 5 градусов выше нуля.

Во вторник будет ветрено, ожидаются осадки, ветер 15–20 м/с, а у моря до 28 м/с. Осадки сначала прогнозируются на северо-западе страны, однако потом снег и мокрый снег охватят всю территорию Литвы. Будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе будет 3 градуса тепла. В Шяуляй будет 1, в Клайпеде 2 градуса выше нуля. Западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с.

В среду осадков будет меньше, но станет прохладнее. Ветер будет слабым. Ночью местами выпадет снег, температура составит 0–5 градусов мороза. Будет скользко. Днем в Вильнюсе и Паневежисе будет до 2, в Каунасе и Клайпеде до 3 градусов тепла, в Шяуляй около 1 градуса тепла.

В четверг без особых осадков, будет больше прояснений. Ночью 1–7 градусов мороза, гололед, местами туман. Днем в Вильнюсе и Паневежисе 5, в Каунасе 6 градусов тепла, в Шяуляй 4, в Клайпеде около 3 градусов тепла.

В пятницу ожидается переменная облачность, ночью местами, днем во многих районах ожидаются осадки. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем в Вильнюсе до 3, в Клайпеде до 4 градусов тепла. В Каунасе, Шяуляй и Паневежисе будет около 5 градусов тепла".

По словам директора Gismeteo.lt, по нынешним данным, в выходные температура будет напоминать пятничную. "В субботу время от времени ожидаются осадки, хотя возможные небольшие прояснения, а в воскресенье будет больше прояснений", - сказал он.

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