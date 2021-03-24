В Литву идет долгожданное весеннее тепло

В четверг будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а днем он достигнет 6-11 м/с. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем будет 5-10 градусов выше нуля.
По мере приближения выходных в Литве будет становиться все теплее.
В пятницу и в субботу по ночам будет около 0, днем ожидается приятное тепло. В пятницу прогнозируют 7-12, а в субботу 9-14 градусов тепла.
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