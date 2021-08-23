В Литву идет циклон, уже ясно, какими будут последние выходные лета

Во вторник ситуация почти не изменится. И ночью, и днем ожидается переменная облачность. Вероятность осадков не велика. Ночью и утром ожидается туман. Ночью будет 5–10, на косе 11–13, днем 16–20 градусов тепла.

В среду придет антициклон, ожидается облачная и прохладная ночь. Будет сухо, утром температура опустится до 4–9, на косе до 11 градусов тепла. В низинах ожидается туман. В среду днем увеличится облачность. На северо-западе пойдет дождь. Днем будет 16–19 градусов тепла.

В четверг рядом с Литвой установится зона низкого давления. Прояснений будет немного. Местами пройдут дожди. На западе ночью ожидается сильный дождь. Ночью будет 9–14, а днем 15–20 градусов тепла.

В пятницу Литва останется в зоне циклона. Будет облачно, ожидаются дожди. Ночью будет 8–13, днем 15–20 градусов тепла.

Согласно нынешним данным в последние выходные лета ожидаются осадки, особого тепла не ожидается.