В Литву идет более прохладная погода: перемены ощутим в начале следующей недели

В течение дня будут стремительно формироваться облака. В северной части страны возможны кратковременные дожди. Днем солнце прогреет воздух до 18-22 градусов, в западных районах - до 23 градусов.
В понедельник вероятность дождя еще больше уменьшится. Ночью будет безветренная погода, поэтому в более влажных местах будет образовываться туман. Погода становится прохладнее. Утром будет только 5–10 градусов, на Куршской косе 11–13 градусов тепла. Северный ветер разгонит туман, а днем ощутим напоминающее лето тепло. Днем температура поднимется до 18-22 градусов.
Во вторник в Литву придет более прохладная погода.
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