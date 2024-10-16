2024.10.16 13:26

В Литву идет бабье лето: не упустите возможность побыть на природе

 
ru.DELFI.lt
Pakruojo dvaras
Pakruojo dvaras
ФОТО: Pakruojo dvaras

Портал Meteo.lt сообщает, что со среды поднимется атмосферное давление, поэтому установится сухая и солнечная погода. Самое время порадоваться золотой осенью. Метеоролог Гитис Валайка сообщает, что среда будет последним днем с сырой погодой.

По его словам, в ближайшие 24 ч. увеличится атмосферное давление, поэтому установится сухая и солнечная погода. Такие приятные дни будут радовать около недели.

„По крайней мере пока не придется вспоминать о приближающемся периоде с небом цвета цеппелинов. Будет возможность выйти на улицу, погулять, порадоваться золотой осени, пока все не стало серого цвета. Более значительные перемены погоды прогнозируют через неделю.

Кроме того, в Литву понемногу придет более теплая масса воздуха, правда, ночи уже длинные, по ночам прогнозируют заморозки, а днем местами воздух будет прогреваться до 13-15 градусов. О +20°C уже можно забыть. Если хочется, этот период можно назвать прохладным „бабьим летом“, поскольку настоящее теплое бабье лето установится юго-западнее Литвы“, – сказал метеоролог.

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