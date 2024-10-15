2024.10.15 13:51

В Литву идет антициклон „Вернер“: уже ясно, когда потеплеет

 
ru.DELFI.lt
Spalio orai
Spalio orai
ФОТО: Delfi koliažas

„Совсем скоро погода станет суше и приятнее. Циклон „Хелма“, принесший дожди, уходит на северо-восток. Только облака атмосферного фронта еще ненадолго задержатся и прольются дождями“, – пишет синоптик Эльвира Латвенайте.

Она рассказала, что со среды установится антициклон „Вернер“, который принесет потепление и прояснения.

„Позже он немного уйдет на восток, усилится и останется с нами до начала следующей недели. Только прохлада пока не покинет Литву, и по ночам будет холодно, днем тоже не ожидается особого тепла.

С четверга уже станет теплее, правда, ночи по-прежнему останутся холодными, поскольку сухие поверхности быстро отдадут накопленное за день тепло, поэтому заморозки уже ожидаются не только на поверхности почвы, но и в воздухе“, – предупредила синоптик.

По ее словам, немного теплее должно быть в начале следующей недели.

Vilnius

Прогноз:

В среду без осадков, ночью и утром туман. Ночью от -1 до 2°C тепла, на поверхности почвы заморозки до 2-6°C, на Куршской косе будет 6-8°C, днем 9-12°C, прохладнее будет на востоке и на северо-востоке.

В четверг без дождя, ночью и утром туман. Ночью от -2 до 3°C, прохладнее будет на востоке и юго-востоке, на поверхности почвы заморозки до 3-6°C, на Куршской косе будет 6-8°C, днем 10-13°C.

В пятницу без дождя. Ночью от 0 до 4°C, прохладнее будет на востоке и юго-востоке - заморозки до -2°C, На Куршской косе 6-9°C, днем 10-13°C.

В субботу без дождя. Ночью от 0 до 4°C, на Куршской косе 6-9°C, днем 10-13°C.

В воскресенье без дождя. Ночью от 0 до 4°C, на Куршской косе 6-9°C, днем 10-13°C.

В понедельник без дождя. Ночью от 1 до 5°C градусов тепла, теплее будет на западе, на Куршской косе 6-9°C, днем 12-15°C.

Во вторник без дождя. Ночью 3-8°C, днем 13-16°C.

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