В Литву идет антициклон „Вернер“: уже ясно, когда потеплеет

Она рассказала, что со среды установится антициклон „Вернер“, который принесет потепление и прояснения.

„Позже он немного уйдет на восток, усилится и останется с нами до начала следующей недели. Только прохлада пока не покинет Литву, и по ночам будет холодно, днем тоже не ожидается особого тепла.

С четверга уже станет теплее, правда, ночи по-прежнему останутся холодными, поскольку сухие поверхности быстро отдадут накопленное за день тепло, поэтому заморозки уже ожидаются не только на поверхности почвы, но и в воздухе“, – предупредила синоптик.

По ее словам, немного теплее должно быть в начале следующей недели.

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