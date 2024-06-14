В Литву хлынет жара, потеплеет до 30 градусов: как долго будет держаться такая погода?

Ночью в воскресенье по-прежнему будет сухой и спокойной. Подует легкий юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до 10-15 градусов тепла. На побережье ночью будет на несколько градусов теплее. В воскресенье днем к Литве приблизятся атмосферные фронтальные облака. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер переменного направления будет умеренным. Хотя местами пройдут дожди, но из-за наступающей жары температура будет еще выше – прогреется до 21-26 градусов.

В субботу ночью над страной усилится вихрь высокого атмосферного давления. Поскольку облака рассеются, вероятность дождя останется незначительной. Ветер будет слабым. С прояснением температура опустится до 6-11 градусов тепла, на Куршской косе - до 13 градусов тепла. В субботу порадует приятная и спокойная погода . Погоду по-прежнему будет определять отступающий антициклон. Вероятность дождя будет небольшой. Слабый ветер будет дуть в восточном, юго-восточном направлении. В страну поступит более теплый воздух, поэтому днем ​​температура поднимется до 19-24 градусов тепла.

На следующей неделе погода изменится. В ночь на понедельник местами, днем на большей части страны вновь пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Подует умеренный ветер переменного направления. Температура будет выше – ночью опустится до 12-17, днем ​​потеплеет до 22-27, на берегу моря – 19-21 градус.

Во вторник над страной усилится зона высокого давления. Плотные тучи разойдутся и солнце часто будет радовать. Вероятность дождя будет небольшой. Ночью ветер будет едва ощущаться, а днем ​​ветер сменит направление и усилится до умеренного. Температура воздуха сохранится летняя: ночью 11-16 градусов, а днем ​​резко поднимется до 23-28 градусов.