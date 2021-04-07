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В среду в Литву доставлена 16-я партия вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer, в которой 74 тыс. 880 доз.
В Литву доставлено почти 75 тысяч доз вакцины Pfizer
© PA / Scanpix

Как сообщает Министерство здравоохранения, это крупнейшая партия этого производителя, которую на сегодняшний день получила Литва. Доставленная партия в этот же день распределена между центрами вакцинации.

Литва получила уже в общей сложности 387,4 тыс. доз вакцины Pfizer, на прививки использовано 384,6 тыс. доз.

Эту вакцину нужно использовать в течение 120 часов после размораживания и в течение шести часов после вскрытия флакона.

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