В Литву доставлено почти 75 тысяч доз вакцины Pfizer

Как сообщает Министерство здравоохранения, это крупнейшая партия этого производителя, которую на сегодняшний день получила Литва. Доставленная партия в этот же день распределена между центрами вакцинации.

Литва получила уже в общей сложности 387,4 тыс. доз вакцины Pfizer, на прививки использовано 384,6 тыс. доз.

Эту вакцину нужно использовать в течение 120 часов после размораживания и в течение шести часов после вскрытия флакона.