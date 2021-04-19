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В Литву доставлено 74 тыс. 880 доз вакцины Comirnaty, созданной компаниями BioNTech и Pfizer, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
В Литву доставлено почти 75 тысяч доз вакцины BioNTech и Pfizer
© PA / Scanpix

Ведомство отмечает, что это восьмая партия от этого производителя, дозы вакцины еще в понедельник будут распределены по территории страны.

По данным Минздрава, до сих пор Литва получила в целом 537,2 тыс. доз вакцины Comirnaty, а для прививок использовано 528,6 тыс. доз.

Различными вакцинами от COVID-19 в Литве уже привиты 563,7 тыс. жителей или 20,1% населения.

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Правительство одобрило приобретение 3,7 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Основная их часть поступит в Литву до конца этого года.

Литва также заказала 1,86 млн доз вакцины Vaxzevria от COVID-19, 0,7 млн доз Janssen и 0,5 млн доз Moderna.

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