В Литву доставлено почти 65 000 доз вакцины AstraZeneca

Это девятая партия этой вакцины для Литвы, причем самая большая.
В четверг дозы вакцины будут распределены между самоуправлениями, сообщает Минздрав.
На сегодняшний день Литва получила 127,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а на прививки использовано 108 тыс. доз.
Фармкомпания AstraZeneca на этой неделе сообщила, что вакцина, которую она создала совместно с учеными Оксфордского университета, получила новое название Vaxzevria.
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