В Литву доставлено почти 65 000 доз вакцины AstraZeneca

Это девятая партия этой вакцины для Литвы, причем самая большая.

В четверг дозы вакцины будут распределены между самоуправлениями, сообщает Минздрав.

На сегодняшний день Литва получила 127,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а на прививки использовано 108 тыс. доз.

Фармкомпания AstraZeneca на этой неделе сообщила, что вакцина, которую она создала совместно с учеными Оксфордского университета, получила новое название Vaxzevria.