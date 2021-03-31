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В Литву в среду доставлено 64 тыс. 800 доз вакцины AstraZeneca, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литву доставлено почти 65 000 доз вакцины AstraZeneca
© LRPK / Robertas Dačkus

Это девятая партия этой вакцины для Литвы, причем самая большая.

В четверг дозы вакцины будут распределены между самоуправлениями, сообщает Минздрав.

На сегодняшний день Литва получила 127,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а на прививки использовано 108 тыс. доз.

Фармкомпания AstraZeneca на этой неделе сообщила, что вакцина, которую она создала совместно с учеными Оксфордского университета, получила новое название Vaxzevria.

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