В Литву доставлено еще 4,8 тыс доз вакцины AstraZeneca

Как сообщается, часть седьмой партии вакцины этого производителя самоуправления получат еще в пятницу, другую часть - в понедельник.
На прошлой неделе Минздрав информировал BNS, что в марте AstraZeneca поставит на 39% доз вакцин меньше, чем планировалось раньше.
По данным министерства, Литва уже получила в общей сложности 120,5 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а на прививки использовала 77,9 тыс. доз.
После сообщения ЕАЛ о том, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна и действенна, в Литве с пятницы возобновлена вакцинация этим препаратом.
Вакцинация AstraZeneca в Литве была остановлена со среды.
Принять такое решение Министерству здравоохранения Литвы рекомендовала ГСКЛ, получившая три сообщения о случая тромбоэмболии, проявившихся после вакцинации.
Целый ряд европейских стран на прошлой неделе остановил вакцинацию этим препаратом из-за случаев образования тромбов, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.
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