В Литву доставлено еще 30 тысяч доз вакцины BioNTech и Pfizer

Она состоит из 31 тыс. 590 доз вакцины.

Уже в понедельник планируется начать их отправку в центры вакцинации в самоуправлениях.

По сообщению министерства, в Литве продолжается вакцинация от коронавируса лиц, болеющих онкологическими заболеваниями и людей пожилого возраста.

В связи с низкой активностью желающих привиться в возрастной группе 80 лет и старше, муниципалитеты переходят к вакцинации населения в возрасте – 75-79 лет, 70-74 лет и 65-69 лет.

В данный момент одной или двумя дозами вакцины привиты 210 тыс. человек или 7,5% населения Литвы. Привита почти треть (около 31%) жителей старше 80 лет.

В стране используются три вакцины от COVID-19, одобренные Европейским фармацевтическим агентством, производства Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.