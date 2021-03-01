В Литву доставлено еще 29 000 доз вакцины BioNTech и Pfizer

Это – 11-ая партия вакцин BioNTech и Pfizer, в понедельник ее планируется доставить в центры вакцинирования по всей Литве.
По данным министерства, в стране сейчас идет вакцинация онкобольных, людей пожилого возраста.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 164 тыс. 89 человек, обеими дозами – 73 тыс. 103 человека.
В стране в целом используются вакцины от COVID-19 трех производителей, утвержденные Европейским фармагенством: Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
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