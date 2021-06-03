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В Литву доставлено еще 18 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Это уже 14-я партия вакцины этой компании.
На сегодняшний день Литва получила 177,6 тыс. доз вакцины Moderna, на прививки населению использовано 152,9 тыс. доз.
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