В Литву доставлено еще 18 тысяч доз вакцины Moderna

В течение двух дней эти вакцины будут распределены между самоуправлениями.
До сегодняшнего дня Литва получила 105,6 тыс. доз вакцины Moderna, а для прививки населения было использованы 88,4 тыс.
В целом в Литве от COVID-19 привиты 712,7 тыс. человек, или 25,5% населения.
В Литве прививают вакцинами четырех производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson.
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