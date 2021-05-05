В Литву доставлено еще 18 тысяч доз вакцины Moderna

В течение двух дней эти вакцины будут распределены между самоуправлениями.

До сегодняшнего дня Литва получила 105,6 тыс. доз вакцины Moderna, а для прививки населения было использованы 88,4 тыс.

В целом в Литве от COVID-19 привиты 712,7 тыс. человек, или 25,5% населения.

В Литве прививают вакцинами четырех производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson.