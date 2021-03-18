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В Литву в четверг поступило еще 15, 6 тыс. доз вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.
В Литву доставлено еще 15,6 тыс доз вакцины Moderna
© Zuma Press / Scanpix

Это пятая партия вакцин этой компании, которая в четверг будет распределена между самоуправлениями страны.

Минздрав сообщает, что в связи с тем, производитель изменил график поставок, для реванкцинация некоторых пациентов может произойти на несколько дней позже.

"Жителям нет оснований беспокоиться в связи с более поздней, чем планировалось, второй прививкой (...) это не влияет на ее эффективность", - говорится в сообщении.

Как утверждает Минздрав, в рекомендациях Стратегической консультационной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения указано, что вторая доза вакцины Moderna может быть отложена на срок до 42 дней после первой дозы.

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