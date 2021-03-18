В Литву доставлено еще 15,6 тыс доз вакцины Moderna

Это пятая партия вакцин этой компании, которая в четверг будет распределена между самоуправлениями страны.
Минздрав сообщает, что в связи с тем, производитель изменил график поставок, для реванкцинация некоторых пациентов может произойти на несколько дней позже.
"Жителям нет оснований беспокоиться в связи с более поздней, чем планировалось, второй прививкой (...) это не влияет на ее эффективность", - говорится в сообщении.
Как утверждает Минздрав, в рекомендациях Стратегической консультационной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения указано, что вторая доза вакцины Moderna может быть отложена на срок до 42 дней после первой дозы.
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