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Во вторник в Литву поступила десятая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, в ней 9,6 тыс. доз.
В Литву доставлено 9,6 тыс доз вакцины AstraZeneca
© Sipa / Scanpix

Как сообщает Министерство здравоохранения, вакцина за несколько дней будет распределена между самоуправлениями.

На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 192,5 тыс. доз этой вакцины, на прививки использовано 170,2 тыс. доз.

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