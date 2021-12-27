В Литву доставлено 830 оптических прицелов для добровольческих сил

"В ходе модернизации литовской армии основное внимание мы уделяем солдату, а стремясь обеспечить выполнение его задач, мы хотим должным образом обеспечить его и современными вооружениями", – отметила вице-министр обороны Вилюс Семяшка.
Планируется, что новые оптические прицелы будут использоваться ополченцами с имеющимися автоматическими винтовками G-36.
По данным министерства, в декабре 20 военных участвовали в учениях по использованию новых приборов и выполнению обслуживания на уровне пользователя.
По его словам, в целом Литва приобрела 4 тыс. единиц этого оборудования. Агентство оборонных ресурсов подписала договор с чешской компанией Meopta Systems в середине марта этого года.
Семяшка отмечает, что 3170 приборов компания произведет и доставит до конца 2022 года.
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