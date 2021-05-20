На сегодняшний день Литва получила 16,8 тыс. доз вакцины этого производителя, а на прививки населению использовано 3,9 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 904 тыс. жителей или 32,3% населения.