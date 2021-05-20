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Фармацевтическая компания Janssen Pharmaceutica NV в четверг поставила в Литву партию вакцины от коронавируса (COVID-19), в ней 4800 доз.
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
© Zuma Press / Scanpix

На сегодняшний день Литва получила 16,8 тыс. доз вакцины этого производителя, а на прививки населению использовано 3,9 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 904 тыс. жителей или 32,3% населения.

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