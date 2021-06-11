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В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.
Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 1,14 млн жителей или 40,9% населения.
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