В Литву доставлено 18 тыс доз вакцины Moderna и 9,4 тыс доз Johnson & Johnson

Скопировать ссылку В Литву доставлено 18 тыс доз вакцины Moderna и 9,4 тыс доз Johnson & Johnson

aA

В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.