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В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литву доставлено 18 тыс доз вакцины Moderna и 9,4 тыс доз Johnson &amp; Johnson
© AP / Scanpix

Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 1,14 млн жителей или 40,9% населения.

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