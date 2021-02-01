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В воскресенье вечером из Бельгии в Литву была доставлена партия вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
В Литву доставлена вторая партия вакцины Moderna
© AP / Scanpix

В ней – 3600 доз, сообщило Министерство здравоохранения.

Первая партия, состоявшая из 2400 доз, поступила 12 января.

Ими привиты работники мобильных пунктов и пунктов приема пациентов с жаром, работники и постояльцы учреждений социальной опеки.

Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 тыс. 323 человек, двумя дозами – 21 тыс. 102 человека.

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