Полученная партия будет распределена в главные больницы страны и будет предназначена для онкологических больных, больных ВИЧ, а также для вакцинирования работников образования.
По заявлению министерства, работники образования будут привиты той вакциной, которая будет использоваться в конкретном медучреждении, когда они туда придут.
Эта партия доставлена в Литву самолетом из Лейпцига (Германия).
Эта партия должна была прибыть в Литву в понедельник, однако опоздала из-за плохих погодных условий.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привиты около 78,9 тыс. человек, а второй - около 48,2 тыс. человек.
Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививками производства компаний Moderna и AstraZeneca.
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