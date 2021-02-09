Полученная партия будет распределена в главные больницы страны и будет предназначена для онкологических больных, больных ВИЧ, а также для вакцинирования работников образования.

По заявлению министерства, работники образования будут привиты той вакциной, которая будет использоваться в конкретном медучреждении, когда они туда придут.

Эта партия доставлена в Литву самолетом из Лейпцига (Германия).

Эта партия должна была прибыть в Литву в понедельник, однако опоздала из-за плохих погодных условий.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привиты около 78,9 тыс. человек, а второй - около 48,2 тыс. человек.

Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививками производства компаний Moderna и AstraZeneca.