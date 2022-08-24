Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене сообщила, что лиц, которые будут прививаться, идентифицирует и отправит на прививку Национальный центр общественного здравоохранения.
Она отметила, что с мая в мире зафиксировано 17 тыс. случаев заражения этой болезнью.
Вице-министр сообщила, что будут прививаться лица, у которых был контакт с заразившимися, не ранее, чем через 4 дня и не позднее 14 дней после контакта.
Также будут привиты те работники медицинских учреждений, которые консультировали и исследовали зараженных лиц, и их защита была недостаточной. Это могут быть медики, специалисты лаборатории, а также будут оцениваться контакты зараженного лица.
Для прививки выделяются две дозы с интервалом в 28 дней.
В Литве сообщалось о пяти случаях заболевания этой болезнью.
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