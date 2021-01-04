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В понедельник утром в Литву поступила третья партия вакцины от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.
В Литву доставлена третья партия вакцины от коронавируса
© AP / Scanpix

Как сообщает Министерство здравоохранения, 20 тыс. 478 доз вакцины поступили в Литву из Германии в 9 часов утра и доставлены на склады Центра экстремальных ситуаций, где они помещены в специальные холодильники.

Минздрав намерен во вторник на пресс-конференции подробнее рассказать о третьей партии вакцины и о приоритетах вакцинации.

Об этом сообщила канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене на заседании парламентской Комиссии по правам людей с недугами.

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По ее словам, во вторник вторую и третью партии вакцины намечается развезти по пяти главным больницам страны и продолжить вакцинацию медиков.

"С этой второй партией у нас будет около 30 тыс. доз вакцины. Планируется привить все больницы - их работников, а также скорую помощь, пациентов из групп самого высокого риска", - сказала Ю. Гребенковене.

По ее словам, позже, когда поступят следующие партии вакцин, планируется привить медиков, работающих на мобильных пунктах тестирования на коронавирус, пациентов и работников больниц по длительному уходу и домов опеки.

Однако по словам Юргиты Гребенковене, прививать этих людей будут только после того, как им будут сделаны тесты крови на антитела.

Ю. Гребенковене говорит, что такое решение связано с тем, что вакцины очень мало и не хватает на всех - прививать переболевших не будут.

Она также информировала, что людям с ограниченными возможностями прививки будут делать на дому.

По словам Ю. Гребенковене, теперь вакцина от коронавируса теперь будет поступать в Литву каждый понедельник в течение трех месяцев.

Первая партия вакцины в позапрошлые выходные была распределена между пятью основными больницами страны - началась вакцинация медиков, эта партия вакцины была израсходована в середине прошлой недели.

BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.

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