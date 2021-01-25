В Литву доставлена шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19

По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.

По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.

Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna.