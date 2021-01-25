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В понедельник утром самолетом из Бельгии в Литву была доставлена шестая партия вакцины COVID-19, созданная фармкомпаниями BioNTech и Pfizer в количестве 25 740 доз, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
В Литву доставлена шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19
© Sipa / Scanpix

По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.

По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.

Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna.

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