В Литву доставлена шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19

По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.
По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.
Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: возможно, с 1 апреля карантин снимут (15)
На заседании правительственной комиссии по...
Президент Литвы: действия против оппозиции в России – возвращение в сталинскую эпоху (72)
Насильственные действия против оппозиции и ее...
"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике (116)
Президент России Владимир Путин впервые...
Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта (26)
С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по...
Эксперт: пандемией в Литве будем управлять путем снижения контактов и агрессивного тестирования (13)
С помощью быстрых тестов на антигены, которые в Литве...