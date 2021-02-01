В Литву доставлена седьмая партия вакцины от коронавируса BioNTech-Pfizer

Как сообщило Министерство здравоохранения, они были доставлены в Литву в понедельник утром самолетом.
Все это количество будет предназначено для ревакцинации лиц из приоритетных группы, уже привитых первой дозой вакцины.
По данным Департамента статистки, в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 71 тыс. 448 человек, обе дозы, необходимые для выработки иммунитета, – 21 тыс. 113 человек.
Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививкой компании Moderna.
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