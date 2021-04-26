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В понедельник в Литву было доставлена самая крупная из прибывших до сих пор партий вакцины от COVID-19 разработчика BioNTech и Pfizer, в ней - 105,3 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литву доставлена рекордная партия вакцины BioNTech/Pfizer – 105 тысяч доз
© AFP / Scanpix

До сегодняшнего дня в Литву было доставлено 612,1 тыс. доз вакцины Comirnaty этого производителя, для вакцинации жителей использовано 602,9 тыс. доз.

"С прибытием новой партии Comirnaty, количество доставленных вакцин всех производителей перевалило за миллион и составило 1 млн. 35 тыс. 905 доз вакцины", – говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что основная часть новой партии вакцины будет предназначена для ревакцинации.

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"Имея в виду, что как раз на следующей неделе исполнятся три недели с рекордной для вакцинации постпасхальной недели, то большая часть этих вакцин будет предназначена для повторной вакцинации и для расширения масштабов вакцинации доз будет не так много", – сказала премьер журналистам в пятницу.

В Литве от коронавируса прививают вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, Johsnon & Johnson, AstraZeneca.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 631,3 тыс. жителей или 22,6% населения.

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