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В понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины от COVID-19, производства BioNTech и Pfizer, в ней – более 14 тыс. доз.
В Литву доставлена пятая партия вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer
© AFP / Scanpix

Об этом BNS информировала представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.

"Часть доз будет оставлена на складах, до появления точных графиков доставки следующих партий, другая часть будет доставлена в Паневежис для повторной вакцинации", – сказал А. Шукста.

Она отметила, что компании обещали в ближайшие дни уточнить графики и количества поставок вакцин.

На минувшей неделе было заявлено, что количество вакцин в ближайшие недели сократится в два раза – будет доставлено не 108,8 тыс. доз, а 54,4 тысячи.

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В пятницу Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.

После этого BioNTech и Pfizer заявили, что восстановят поставки вакцин от COVID-19 в прежних объемах с 25 января.

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