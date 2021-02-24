В Литву доставлена четвертая партия вакцины Moderna

Вакцины доставлены на склад Центра экстремальных для здоровья ситуаций. По данным министерства, это пока крупнейшая партия вакцин этого производителя из доставленных в Литву.
Ведомство отмечает, что в четверг партия будет распределена между центрами вакцинации, где в данный момент прививают работников сферы образования, лиц старше 80 лет и прочие приоритетные группы.
Кроме вакцины Moderna, в стране используются вакцины производства BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca.
По данным Департамента статистки, в целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 132 тыс. 888 человек, двумя дозами – 69 тыс. 845 человек.
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