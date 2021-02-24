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В Литву поступила четвертая партия вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna, в целом – 12 тыс. доз, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.
В Литву доставлена четвертая партия вакцины Moderna
© AP / Scanpix

Вакцины доставлены на склад Центра экстремальных для здоровья ситуаций. По данным министерства, это пока крупнейшая партия вакцин этого производителя из доставленных в Литву.

Ведомство отмечает, что в четверг партия будет распределена между центрами вакцинации, где в данный момент прививают работников сферы образования, лиц старше 80 лет и прочие приоритетные группы.

Кроме вакцины Moderna, в стране используются вакцины производства BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca.

По данным Департамента статистки, в целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 132 тыс. 888 человек, двумя дозами – 69 тыс. 845 человек.

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