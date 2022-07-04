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Предназначенный для Украины боевой беспилотник Bayraktar доставлен в Литву, сообщил в понедельник министр обороны Арвидас Анушаускас.
В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины
© KAM nuotrauka

"Bayraktar ​ под именем Vanagas (лит. "Ястреб") со всем вооружением уже в Литве!" — сообщил министр в социальное сети Facebook.

По его словам, в день коронации Миндаугаса (6 июня) на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится официальная презентация беспилотника.

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Вооружение для военного дрона ТB2 приобрело Министерство обороны на средства, пожертвованные жителями Литвы, и а сам беспилотник был безвозмездно передан Литве турецкой компанией Baykar.

„Bayraktar-Vanagas“ – jau Lietuvoje
„Bayraktar-Vanagas“ – jau Lietuvoje
© KAM

По словам министра, этот случай показывает, что "гражданская инициатива может свернуть горы и Ястребом обернуться".

"Его дальнейший путь — в Украину", — написал министр.

Турецкая компания, производящая дроны, решила передать самолет безвозмездно после того, как жители Литвы собрали 5,9 млн евро его покупку этого и передачу Украине, которая ведет борьбу с российским вторжением.

Когда появилась возможность использовать средства в другом месте, на вооружение самолетов было выделено 1,5 млн евро, а остальная часть пожертвованной суммы будет направлена ​​на другие меры поддержки Украины, которые определит собиратель помощи - ТВ канал Laisvės TV.

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