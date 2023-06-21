В Литву доставили более 350 автомобилей и микроавтобусов премиум-класса для участников саммита НАТО

Гостям саммита будут доступны автомобили Audi, BMW и микроавтобусы Renault. Все автомобили покупались или арендовались у официальных представителей производителей в Литве.

«Тендерный контракт с МИД был подписан только в конце апреля, поэтому мы взяли на себя риск и передали заказы заводам до его подписания. Автомобильные компании смогли произвести заказ в срочном порядке, и все прибыло за три недели до мероприятия, что почти невероятно», — рассказал директор Autolux Мантас Наркявичюс.

Ранее министерство иностранных дел Литвы планировало арендовать для мероприятия до 512 премиум-автомобилей и заплатить за это до 6,4 млн евро. После количество автомобилей снизили до 350, а максимальную сумму — до 2,6 млн евро без НДС.