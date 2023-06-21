21 июня 2023 г. 16:43

В Литву доставили более 350 автомобилей и микроавтобусов премиум-класса для участников саммита НАТО

 
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BMW XM
BMW XM
ФОТО: Gamintojo archyvas
Еще 40 автомобилей будут в резерве — их выпустят на дороги, если какие-то машины нельзя будет использовать по техническим причинам, передает портал Made in Vilnius.

Гостям саммита будут доступны автомобили Audi, BMW и микроавтобусы Renault. Все автомобили покупались или арендовались у официальных представителей производителей в Литве.

«Тендерный контракт с МИД был подписан только в конце апреля, поэтому мы взяли на себя риск и передали заказы заводам до его подписания. Автомобильные компании смогли произвести заказ в срочном порядке, и все прибыло за три недели до мероприятия, что почти невероятно», — рассказал директор Autolux Мантас Наркявичюс.

Ранее министерство иностранных дел Литвы планировало арендовать для мероприятия до 512 премиум-автомобилей и заплатить за это до 6,4 млн евро. После количество автомобилей снизили до 350, а максимальную сумму — до 2,6 млн евро без НДС.

Компания Autolux — представитель международного гиганта по аренде автомобилей Hertz с 2019 года.

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