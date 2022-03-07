В Литве значительно вырос спрос на оружие

Вайдотас Янушонис, директор компании Survival, управляющей оружейными магазинами, говорит, что запасы многих производителей и продавцов сейчас идут в основном в Украину: бронежилеты, пластины, баллистические каски.
"Очевидно, что объемы производства нужно увеличивать, но не ясно, когда занимающиеся этим заводы смогут обеспечить всех. Мы каждый день общаемся с разными производителями, они говорят, что получают сотни запросов из разных стран", — рассказал порталу Янушонис.
Руководитель компании оружейных магазинов Oksalis Гитис Мисюкявичюс говорит, что все полуавтоматическое оружие и большое количество пистолетов, которые были в магазинах, были раскуплены в течение недели.
По данным Литовской ассоциации владельцев оружия, в Литве проживает около 94-95 тысяч владельцев оружия, в том числе охотники, спортсмены, награжденные именным оружием, владеющие оружием для самообороны, а также члены Союза стрелков, которым предоставлено право владения оружием боевого назначения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. После просьбы Макрона Россия открывает гуманитарные коридоры
Война в Украине продолжается больше недели. После...
Предприниматели не знают, куда им девать изъятые из продажи российские и белорусские товары
Торговые сети в Литве изъяли из продажи российские и...
Департамент миграции: в Литве зарегистрировались 3135 украинцев
В Литве зарегистрировались 3135 украинцев, сообщает...
Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...